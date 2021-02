Diese Regeln gelten seit 8. Februar

Wen es ab Montag in die Einkaufszentren zieht, der sollte Folgendes beachten: Die 20-Quadratmeter-Regel gilt nur in den Geschäften, nicht in den allgemeinen Bereichen. Allerdings ist in Letzteren die Konsumation von Speisen und Getränken untersagt. Ebenso, sich dort länger aufzuhalten. Für alle Geschäfte gilt, dass maximal von 6 bis 19 Uhr geöffnet werden darf. Ebenso wie das Tragen von FFP2-Masken.

Friseur, Kosmetik und Co.

Gute Nachricht für all jene, bei denen sich die Lockerl schon in den Nacken legen: Die Friseursalons öffnen wieder. Und nicht nur das. Alle körpernahen Dienstleister, wie Kosmetiker, Masseurinnen und selbst Tätowierer, sperren am Montag wieder auf. Ihre Dienste darf aber nur in Anspruch nehmen, wer einen negativen Corona-Test – nicht älter als 48 Stunden – vorgelegen kann. Es gelten allerdings nur PCR- und Antigen-Tests aus Teststraßen, Apotheken, Laboren und Arztpraxen – keine Heimtests. Ausgenommen sind jene, die in den vergangenen sechs Monaten an Covid-19 erkrankt waren. Im Gegensatz zum Handel müssen nur 10 Quadratmeter pro Kunde zur Verfügung stehen. Allerdings gilt auch hier die FFP2-Maskenpflicht.

Private Treffen

Gelockert wird auch im privaten Bereich. In den vergangenen 44 Tagen durfte man nur eine Person aus einem anderen Haushalt treffen. Ab 8. Februar dürfen sich wieder zwei Haushalte sehen. Allerdings, so die schlechte Nachricht für Großfamilien, dürfen nicht mehr als vier Erwachsene zusammenkommen, mit maximal sechs minderjährigen Kindern.

Diese Regelung gilt aber nur tagsüber, genauer gesagt von 6 bis 20 Uhr. Nachts müssen nämlich weiterhin die Ausgangsbeschränkungen beachtet werden. Die Ausnahmen davon sind wie bisher: berufliche Zwecke, sportliche Betätigung und Spaziergänge, Hilfeleistung, Deckung notwendiger Grundbedürfnisse, Abwendung von Gefahren für Leib und Leben sowie unaufschiebbare behördliche und gerichtliche Termine. Bundeskanzler Sebastian Kurz appellierte dennoch, die Kontakte weiterhin so reduziert wie möglich zu halten.