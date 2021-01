Corona-Impfungen in Österreich: Wie lange wir noch impfen müssen

Basierend auf den Daten des Gesundheitsministeriums berechnen wir laufend den 7-Tages-Durchschnitt der neuen Impfungen (auf den aktuellen Stand in der Grafik klicken, um das prognostizierte Datum zu lesen), da dieser den aktuellen Stand des „Impftempos“ am besten abbildet (an bestimmten Wochentagen wird weniger geimpft als an anderen).

Mithilfe dieses Wertes berechnen wir, wie lange es bei aktuellem Tempo noch dauern würde, bis 70 Prozent Durchimpfungsrate erreicht werden. Dabei handelt es sich lediglich um eine Momentaufnahme. Vor allem zu Beginn wird dieser Wert noch sehr hoch ausfallen und stark schwanken, da nur eine begrenzte Menge an Impfstoff zur Verfügung steht und die benötigte Infrastruktur noch aufgebaut wird. Auch die Impfbereitschaft wird derzeit nicht einberechnet.

Zudem steigt auch die Verfügbarkeit der Impfstoffe. Neben BioNTech und Pfizer (937.950 Dosen im ersten Quartal) und Moderna (200.000 Dosen) wird auch eine baldige Zulassung von AstraZeneca (2.166.073 Dosen) erwartet, der deutlich einfacher gelagert werden kann.

Internationaler Vergleich

Wie steht Österreich im internationalen Vergleich da? Auch diesen Wert erheben wir mithilfe der Daten von "Our World in Data", einem Projekt der Universität Oxford. Diese erheben laufend den kommunizierten Impfstand einzelner Länder und sammeln diese in einem einheitlichen Datensatz. Dadurch kann man international vergleichbare Werte, wie die Zahl der täglich durchgeführten Impfungen pro Million Einwohner erheben.