Das Rennen um die Durchimpfung: Wer schnell ist, wo getrödelt wird

Wer das Erfolgsrezept zur Bekämpfung der Pandemie sucht, muss in jene Staaten schauen, die ihre Durchimpfungsrate so schnell wie möglich steigern wollen: Je mehr Menschen immunisiert sind, desto schneller gelingt die Rückkehr zum normalen Leben.

So lautet jedenfalls das Motto in Israel, wo weltweit bis heute am meisten Impfungen gemessen an der Bevölkerung vorgenommen wurden: Knapp 20 Prozent der Israelis haben bis dato den von vielen heiß ersehnten Stich in den Oberarm bekommen. Bis Ende März, so der Plan von Premier Benjamin Netanjahu, sollen 60 Prozent aller Einwohner geimpft sein, also Herdenimmunität erreicht sein.

Angesichts der schon wieder massiv steigenden Ansteckungszahlen ein Ziel, das bitter nötig ist. Derzeit verzeichnet das Land – Israel hat ungefähr so viele Einwohner wie Österreich - im Schnitt 9.000 neue Fälle täglich.