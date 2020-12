Baldige Pfizer-BioNTech-Impfung: Offene Fragen auf der Zielgeraden

Vertragen alle Altersgruppen die Impfung gleich gut?

Während die Wirksamkeit in der Studie bei allen gleich war, "hatten ältere Personen weniger stark an Impfreaktionen zu leiden", sagt Kollaritsch. Laut Zeitlinger reagieren Jüngere stärker, weil ihr Immunsystem noch aktiver ist. "Großteils ist es auch so, dass die, die stärkere Begleiterscheinungen haben, auch den stärkeren Schutz haben werden."

Welche Effekte gibt es auf die Sterblichkeit?

Wie viele Leute müssten sich impfen lassen, um Krankheits- und Todesfälle zu verhindern? Dazu gibt es inzwischen Berechnungen. Selbst bei einer sehr kurz angenommenen Impfschutzdauer von einem Jahr würden je 30 Impfungen einen Krankheitsfall, und je 2.000 Impfungen einen Todesfall verhindern. Der Nutzen würde demnach die Risiken bei weitem überwiegen. "Es gibt fast keine andere Impfung, die eine so gute Bilanz hat", sagt Kollaritsch.

Werden Schwangere geimpft?

In vielen Ländern, in denen der Pfizer-BioNTech-Impfstoff zugelassen wurde, ist man mit der Verabreichung an schwangere Frauen zurückhaltend. In Großbritannien wird Schwangeren etwa von einer Impfung abgeraten. Tatsache ist: Aus den bisherigen klinischen Prüfstudien zu dem Vakzin liegen keine Daten zur spezifischen Sicherheit vor. Heißt: Der Impfstoff wurde weder bei schwangeren noch bei stillenden Frauen getestet. Per se nichts Ungewöhnliches: "Man geht bei allen Impfstoffen nicht zuerst gezielt auf Schwangere zu und impft sie", erklärt Zeitlinger. "Es werden im Laufe der Zeit ganz natürlich Frauen die Corona-Impfung erhalten, die zu diesem Zeitpunkt schon schwanger sind, es aber noch nicht wissen." So werde man laufend Sicherheitsdaten generieren, "um schließlich zu entscheiden, ob der Impfstoff aktiv injiziert werden sollte".