Pfizer-Impfung: Was es mit der Zurückhaltung bei Schwangeren auf sich hat

Risikoabwägung

Unabhängig vom behördlichen Vorgehen sprechen sich Expertinnen und Experten in den USA teilweise für die Gabe des Vakzins an Schwangere aus. Man beruft sich auf die Risikoabwägung: So stelle eine Infektion mit SARS-CoV-2 für schwangere Frauen derzeit ein weitaus größeres Risiko dar als der neue Impfstoff. Der Großteil anderer zugelassener Impfstoffe würde Schwangeren zudem seit Jahrzehnten mit überwiegend sicherem Ergebnis verabreicht, so der Tenor.

"Wir haben eine lange Erfolgsgeschichte bei der Impfung schwangerer Frauen, und fast alle Impfungen sind sehr sicher", sagte etwa Denise Jamieson, Geburtshelferin an der Emory University in Atlanta und Mitglied des Ausschusses für Covid-Impfstoffe des American College of Obstetricians and Gynecologists zur New York Times. Sie sei enttäuscht, dass die FDA Schwangere "nicht expliziter" ermutige, die Impfung einzufordern. Frauen, die über eine Schwangerschaft nachdenken, sollten laut Jamieson beide Impfdosen erhalten, bevor sie versuchen, schwanger zu werden.

"Das ist ein wirklich großer Schritt nach vorne, um die Autonomie von Frauen bei Entscheidungen über ihre eigene Gesundheitsversorgung zu stärken", sagte Emily Miller, Geburtshelferin an der Northwestern University und Mitglied der Covid-19-Task Force der Society for Maternal Fetal Medicine der New York Times.

Weiblich geprägtes Gesundheitswesen

Die ersten Dosen des Pfizer-Biontech-Impfstoffs sind auch in den USA Beschäftigten des Gesundheitswesens und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen vorbehalten. Das schließt laut New York Times an die 330.000 schwangere und stillende Frauen mit ein. "Ich unterstütze die Entscheidung der FDA voll und ganz, die Tür für die Covid-Impfung für schwangere und stillende Arbeitnehmerinnen offen zu lassen", sagte Ruth Faden, Bioethikerin an der Johns Hopkins University in Baltimore. Das Gesundheitspersonal sei einem enormen Ansteckungsrisiko ausgesetzt. "Wir müssen Frauen die Möglichkeit geben, die Sache für sich durchzudenken, mit jemandem, der ihnen Geburtshilfe leistet", sagte Bioethikerin Faden.

Bevor ein Impfstoff klinisch an Menschen getestet wird, wird er in Tierversuchen überprüft. Vergangene Woche hieß es vonseiten Pfizer und Biontech, dass Tierdaten zum Effekt der Impfung auf Föten bis Ende des Jahres verfügbar sein würden.