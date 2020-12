Impfstoff-Zulassung: Warum es in der EU etwas länger dauert

Wie schnell kann die Europäische Union starten?

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bis spätestens 29. 12. über eine "konditionale Zulassung" – eine Zulassung mit Auflagen für ein Jahr – entscheiden. Die Frage sei, "wann impfen wir im Vergleich zu anderen Teilen der Welt – wann impfen Großbritannien, die USA, Israel, Kanada, Russland, China, und wann impft Europa?", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag in Brüssel vor Beginn des EU-Gipfels. "Jeder Tag, den wir hier als Europäische Union gemeinsam gewinnen, rettet unzähligen Menschen das Leben; wehrt einen massiven wirtschaftlichen Schaden ab, sichert viele Arbeitsplätze."

Alle wissenschaftlichen Standards müssten eingehalten werden, forderte der Kanzler und mahnte dennoch zu mehr Tempo: "Wenn jetzt unbürokratisch und rasch gearbeitet werden kann, wird das sehr positiv für Europa sein."

Wann wurden die Anträge auf Zulassung gestellt?

Als die EMA am 30. 11. den Zulassungsantrag für das BioNTech-Präparat namens "BNT162b2" erhielt, war die FDA bereits seit 20. 11. mit der Notfallgenehmigung befasst. Spätestens am 29. Dezember will die EMA ihr Gutachten vorlegen – formal spricht die Zulassung dann einige Tage später die EU aus.

Ist die EU zu bürokratisch in der Impfstoffzulassung?

"Nein", sagt die Virologin Christina Nicolodi, die Pharmafirmen bei der Entwicklung und Zulassung von Arzneimitteln berät. "Aber in der EU sind in das Verfahren Experten aller Mitgliedsstaaten eingebunden, in den USA und Großbritannien entscheidet eine Behörde alleine. In der EU müssen auch Fragen und Kritikpunkte einzelner Staaten beantwortet und ausgeräumt werden, damit alle zustimmen. Das gewährleistet aber auch, dass wirklich alles geprüft wurde."