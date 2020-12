Minus 70 Grad: Wie funktioniert die Lagerung des Corona-Impfstoffes?

Ab Dienstag soll in England gegen Corona geimpft werden – wegen der Lagerung bei minus 70 Grad aber zunächst nur in 50 Kliniken. 800.000 Dosen sollen für 400.000 Personen verfügbar sein – nur in großen Einheiten zu 975 Dosen. „Es gibt auf der ganzen Welt keine Lager- und Transportinfrastruktur für minus 70 Grad“, warnen manche Logistiker. Und Trockeneis (Kohlendioxid in fester Form) als Kühlmittel in Lkw sei beim Einatmen hoher CO₂-Mengen gefährlich.