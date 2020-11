Massentests: Patentrezept zur Pandemiebekämpfung?

Weil sich SARS-CoV-2 vielerorts wieder explosionsartig ausbreitet, wird händeringend nach einem viralen Wellenbrecher gesucht. Als probates Mittel gelten seit einiger Zeit Massentestungen per Antigenverfahren, die im Vergleich zur PCR-Methode rascher und kostengünstiger Ergebnisse liefern. Nach Südtirol und der Slowakei plant man sie auch hierzulande.

Großangelegte Testprojekte können durchaus vernünftig sein, sagt Gartlehner. "Sie müssen aber zielgerichtet eingesetzt und regelmäßig in zeitnahen Intervallen wiederholt werden, mindestens einmal pro Woche." Bei Massenscreenings über ganze Bevölkerungen und damit Millionen Menschen hinweg ist er skeptisch: "Das kann kaum nachhaltig sein, weil es unmöglich ist, so viele Menschen mehrmals zu testen."

Weil Antigentests lediglich Momentaufnahmen darstellen, stünde man "in zwei bis drei Wochen wieder dort, wo man vorher war".

Heikle Unschärfe

Ein weiteres Problem: Antigentests sind nicht ganz so zuverlässig wie der Virusnachweis per PCR. Es bestehe sowohl die Gefahr falsch-negativer als auch falsch-positiver Ergebnisse, bemängelt etwa die Ärztekammer. "Im Endeffekt sind bei großflächigen Tests sicher die falsch-negativen Ergebnisse auch ein Dilemma", sagt Gartlehner. Falsche Alarme bei Gesunden seien zwar aufgrund der hohen Anzahl problematisch, erhalten Menschen, die das Virus in sich tragen, aber einen Corona-Freibrief, "kann das bei Millionen Getesteten zum massiven Problem werden".

IHS-Gesundheitsökonom Thomas Czypionka sieht noch eine andere Schwierigkeit: "Österreich ist keine Insel. Wenn umgebende Staaten nicht mitmachen, wird es kaum zu schaffen sein, das Virus alleine nachhaltig zu eliminieren." Unter den momentanen Umständen mache eine Massentestung "zur Verhinderung eines Lockdowns am meisten Sinn". Bei steigenden Fallzahlen könne man so die Inzidenz reduzieren, ohne das Land zuzusperren. Wichtig sei, dass ausreichend mit der Bevölkerung kommuniziert wird, um sie für das Projekt zu gewinnen.

Fokussiertes Screenings – etwa vor Großveranstaltungen – könnten das Leben deutlich erleichtern, sind Gartlehner und Czypionka überzeugt. "Auch ein Testen von Bevölkerungsteilen, bei denen Kontaktfrequenz und Zahl der Asymptomatischen hoch ist, etwa in Schulen oder unter jungen Erwachsenen, ist sinnvoll", erklärt Czypionka. Weiteres empfehlen sie Testreihen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen oder in Regionen, wo das Infektionsgeschehen sehr hoch ist. Gartlehner: "Hier lassen sich Tests auch gut wiederholen und bei Veranstaltungen hat man für einige Stunden auch relative Sicherheit, nicht ansteckend zu sein."