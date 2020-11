Virologe Steininger: "Wir müssen schneller als das Virus sein"

Eignen sich denn PCR-Tests zur Absicherung von privaten Feiern, der Gastronomie, der Veranstaltungsbranche oder Schulen?

PCR-Testungen sind sicher eine Option, die man als Baustein in die Absicherungskiste einbauen kann, weil damit auch symptomlose Virusträger identifiziert werden können. Wenn man per PCR im Vorhinein sicherstellt, dass Menschen, wo auch immer sie aufeinandertreffen, nicht infektiös sind, hat man kein Problem mehr.

Aber PCR-Tests sind in der Auswertung aufwendig und zeitintensiv.

Das stimmt so nicht. Das ist ein Logistikproblem, das man in den Griff bekommen kann. Warum es derzeit vielerorts so lange dauert, bis ein Testergebnis vorliegt, hat mit dem Prozess davor (Abnahme, Datenerhebung, etc.) und danach zu tun. Wenn das clever gemanaged wird, kann man mehrere Besucher problemlos in kurzer Zeit testen.

Was braucht es beim Testen?

Es gibt Anbieter – Lead Horizon, das ich mitgegründet habe, ist einer davon – die Konzepte für preiswertes und rasches Contact Tracing mit weniger Personalaufwand entwickelt haben. Wir selbst können jeden Testfall innerhalb von 48 Stunden abklären und jeden Cluster innerhalb von 72 Stunden. Wir liefern dieselben Detektionsraten wie die Behörden und greifen auf ein Konzept aus der Wirtschaft zurück.

Was ist das für ein Konzept?

Wir haben hunderte Verteilerzentren und Einsammelstellen, die für die Ausgabe und Rücknahme der Tests zuständig sind. Wir haben einen Kit, der es den Menschen ermöglicht, selbst die Probe abzunehmen, ihre Daten digital einzugeben – und ab diesem Punkt läuft alles automatisiert ab bis zur Meldung ans Epidemiologische Meldesystem. Mit dieser wird nicht nur das Ergebnis an den Patienten rückgemeldet, sondern könnte künftig für rascheres Contact Tracing auch ein Fragebogen zur Erhebung der Kontakte ausgeschickt werden, die elektronisch kontaktiert werden und sich mit einem Gutschein eine Testbox holen könnten.

Über 100.000 Österreicherinnen und Österreicher sind von ihrer Ansteckung wieder genesen. Weiß man schon, ob sie immun sind?

Noch nicht zu 100 Prozent. Aber man geht davon aus, dass eine durchgemachte Infektion ausreichend Schutz gewährt, dass man nicht kurzfristig erneut infiziert werden kann, oder eine Gefahr für seine Umwelt darstellt.

Wenn eine Corona-Impfung da ist: Ab wann kann man mit einem deutlichen Effekt auf die Ausbreitung rechnen?

Im besten Fall mit Sommer. Es ist unwahrscheinlich, dass die Impfungen bei allen Menschen ausreichend wirksam sein werden. Problematisch könnte das bei älteren Menschen werden. Es ist sehr fraglich, ob wir binnen kürzester Zeit auf alle Maßnahmen verzichten werden können. Keine der bisher präsentierten Impfungen aus Phase III ist zu 100 Prozent wirksam. Die Schutzraten sind aber sensationell, das macht sie auch ungewöhnlich. Man kann es fast nicht glauben. Weswegen man jedenfalls noch die Veröffentlichung und Prüfung der Daten abwarten sollte.