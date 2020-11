Kinderpsychologin: Mit kleinen Schritten durch die große Krise

KURIER: Was würden neuerliche Schulschließungen für Kinder bedeuten?

Gabriela Krauland: Solche Veränderungen lösen – vor allem in jüngeren Kindern – meist das aus, was von Eltern vermittelt wird. Je nachdem, mit wie viel Klarheit und Unaufgeregtheit die Situation von Mama und Papa geschildert wird, so gefasst oder ängstlich gehen sie damit um. Das heißt nicht zwingend, dass Eltern ängstlicher Kinder bei der Informationsvermittlung etwas "falsch" gemacht haben. Es wäre wichtig, kindgerecht zu erklären, warum die Schulen wieder geschlossen werden und welchen Zeitrahmen es dafür gibt.

Warum ist Letzteres wichtig?

Weil jüngere Kinder noch keine zeitliche Orientierung haben. Es kann sinnvoll sein, einen Kalender zu führen, um ihnen visuell zu zeigen, wie lange etwas dauern wird.

Wie gestaltet man den Alltag bei geschlossenen Schulen unterstützend für Kinder?

Am besten man versucht, das Tagesgefüge so gut es geht aufrecht zu erhalten. Indem man klare Aufsteh-, Essens-, Lern- und Freizeiten definiert, aber auch klare Zeiträume festlegt, in denen sich jeder für sich beschäftigt. Mit älteren Kindern lässt sich das gut gemeinsam erarbeiten. So erleben sie Selbstwirksamkeit und bekommen das Gefühl von Kontrolle zurück. Die Wochenenden sollten sich von den Wochentagen vom Rhythmus und den Aktivitäten her abgrenzen.

Wie beugt man Streit vor?

Zentral ist, Rückzugsgebiete abzustecken, damit der – teilweise verständlichen – Gereiztheit vorgegriffen wird. Das kann bei Platzmangel auch mal die Badewanne sein. Und Bewegung sollte nicht zu kurz kommen, damit es körperliche Auslastung gibt.

Die Handynutzung ufert im Lockdown ja oft aus.

Es ist sicher wichtig, den Medienkonsum etwas stärker zu kontrollieren. Videotelefonie mit Familienmitgliedern und Freunden gilt es aber zu fördern. Damit soziale Interaktion nicht zu kurz kommt.