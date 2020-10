Quarantäne: Mit Corona allein zu Haus

Chaosstrategie

Besonders strapaziös sind Quarantänephasen für Familien, sagt Kindheits- und Familiensoziologin Ulrike Zartler von der Uni Wien. Über Eltern mit schulpflichtigen Kindern schweben potenzielle Quarantänen wie ein bedrohliches Damoklesschwert. Schon vor dem Sommer habe sich abgezeichnet, "dass die meisten Familien inzwischen erschöpft und frustriert sind".

Durch Quarantänemaßnahmen spitzt sich die soziale Ungleichheit im Land zu. "In vielen Familien ist es nicht möglich, im Ernstfall Wohnräume aufzuteilen, auf ein zweites Bad oder Schlafzimmer umzuschwenken, um Ansteckungen zu vermeiden." Mit kleinen Kindern sei es undenkbar, sich als Elternteil abzuschotten. Ausweichmanöver zu den Großeltern sind nach wie vor tabu, nicht jeder verfügt über verständnisvolle Verwandtschaft mit ausreichend Wohnraum als Übergangsquartier. "Die Organisation des Familienalltags ist schon in Normalzeiten eine logistische Meisterleistung. Nun kommt die aufwendige Koordination von Quarantänen hinzu, die verlangt, die Alltagsstruktur komplett umzustellen."

Während in Familien das Chaos an den Nerven kratzt, nagt an Einzelisolierten die Einsamkeit. Stippl: "In Quarantäne erlebt der Mensch, wie wichtig die Präsenz anderer ist. Das kann prinzipiell bereichernd sein." Weil in der Isolation Entlastungsmechanismen wegfallen, ist Kreativität gefragt: "Nehmen Sie ein Buch zur Hand, das Sie längst lesen wollten, greifen Sie mal wieder zu Farbe und Pinsel, hören Sie bewusst Musik, stauben Sie das alte Schachbrett ab. Belohnen Sie sich für die Disziplinleistung – mit einem guten Essen oder Schokolade in Maßen." Auch die Flucht in virtuelle Welten darf temporär ablenken.