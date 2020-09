Psychische Spätfolgen mildern: Wie man der Corona-Krise Sinn gibt

Emotional ausgelaugt

Eine psychische Erkrankung kann jeden treffen. Die Corona-Krise hat die Problematik verschärft. So ist beispielsweise die Zahl jener, die psychisch bedingter Kopfschmerz quält, in weiten Teilen der USA seit Pandemie-Beginn um 50 Prozent gestiegen. Das belegen neueste Auswertungen der Migräne- und Kopfschmerz-App "Migraine Buddy", die weltweit rund 2,5 Millionen Nutzer zählt. Die auffälligsten Ausschläge registrierten die Betreiber zwei Wochen, nachdem Präsident Trump am 13. März den nationalen Ausnahmezustand erklärte. Am selben Tag verkündete Bundeskanzler Kurz hierzulande, dass "wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren" müssen.

Knapp sechs Monate sind seither vergangen. Die Covid-Maßnahmen wurden teils gelockert. Das Virus ist nicht von der Bildfläche verschwunden, ebenso wenig wie die psychischen Folgen der Ausnahmesituation. Angstzustände, Panikattacken, Depressionen, Schlafprobleme: Schon kurz nach Start des Lockdowns wurde sichtbar, wie die Pandemie die seelische Gesundheit beansprucht. Depressive Symptome stiegen von etwa vier Prozent auf über 20 Prozent und Angstsymptome von fünf Prozent auf 19 Prozent an, wie eine Studie der Donau-Universität Krems im Frühjahr abbildete. 16 Prozent der Befragten litten unter Schlafstörungen.

"Die Ergebnisse waren schon damals ernüchternd – daran hat sich bis jetzt erstaunlich wenig geändert", betont Studienleiter Christoph Pieh vom Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit. Unter anderem in Zusammenarbeit mit dem ÖBVP und der Sigmund Freud Universität hat er seine Forschungen fortgeführt: Der Freiheitsentzug als Verursacher von psychischem Leid sei in den Hintergrund gerückt. Im Fokus stünden nun sozioökonomische Belastungsfaktoren (finanzielle Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, etc.), "die umso gravierender werden, je länger die Krise anhält".

Ein anderer bedrückender Parameter: die Ungewissheit. "Die Zahlen steigen wieder, es gibt weder Impfstoff noch Heilmittel, keiner weiß, wie es im Herbst weitergeht", sagt Pieh. Hinzu komme der mit Bangen erwartete Schulstart – und damit fragliche Betreuungspflichten –, wegen Reisebeschränkungen abgesagte oder wackelnde Urlaube und Beziehungsprobleme.

"Die Lockerungen haben im Juni die Hoffnung auf Normalität genährt", weiß Stippl, "und jetzt hört man, dass alles doch nicht so einfach sein wird und wir für längere Zeit mit Widrigkeiten konfrontiert sein werden. Da kann auf lange Sicht einiges im Leben – sofern das nicht schon passiert ist – ins Wanken geraten."

Paradoxe Medikation

Wird die seelische Last übermächtig, erscheint der Griff zu Psychopharmaka nachvollziehbar. Tatsächlich ist die Nachfrage in den vergangenen Monaten aber gesunken. Zu Beginn des Lockdowns registrierte der Verband der Arzneimittel-Vollgroßhändler (Phago) noch einen Anstieg von 113 Prozent bei Psychopharmaka. In den Folgemonaten wurden beträchtliche Rückgänge verzeichnet: Das Minus lag bei 25 Prozent im April und bei 17 Prozent im Mai. "Einer der Gründe dürfte darin zu finden sein, dass weniger Patienten zum Arzt gegangen sind und weniger Präparate verschrieben wurden", mutmaßt Phago-Generalsekretärin Monika Vögele. Durch die Vorratskäufe lassen sich auf den tatsächlichen Konsum aber nur bedingt Rückschlüsse ziehen.

Die eingangs erwähnten Stresskopfschmerzen sind laut Stippl ein typischer Ausdruck der Belastung: "Verspannungen am ganzen Körper, innere Unruhe, Rückenschmerzen, Herzrasen und Magenprobleme sind auf den latenten Stresspegel und Sorgen zurückzuführen. Das sind Warnsignale, die man ernst nehmen sollte."