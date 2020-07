Auf Corona folgt die Erschöpfung

Seit Wochen wird der Alltag schrittweise wieder zurückgeholt. Geschäfte und Restaurants sind geöffnet, immer mehr Reiseverkehr wird zugelassen, die Maskenpflicht ist weitgehend aufgehoben. Doch trotz der Lockerungen bleibt die Psyche belastet. „Es stellt sich kein Gefühl der Erholung ein. Was sich jetzt zeigt, ist Erschöpfung“, sagt Soziologe Manfred Prisching. „Es ist, als ob einem Ballon plötzlich die Luft entweicht.“

Tatkraft und Solidarität

Bis Ostern herrschte in Österreich ein hohes Niveau an Engagement, man krempelte die Ärmel hoch, packte an, half einander, so gut es ging. In Form von Nachbarschaftshilfen, Einkaufsgemeinschaften, Balkon-Konzerten oder Online-Initiativen. „Da war Tatkraft zu spüren und eine starke Solidarität. Inmitten des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stillstands war man bemüht, die Dinge am Laufen zu halten“, sagt Martina Pfadenhauer, Soziologin und Professorin an der Universität Wien.

Aber ein so hohes Niveau an Commitment zu halten, sei auf lange Sicht nicht möglich. „Es laugt uns aus.“ Die Pandemie, so belegen es auch psychologische Studien, ist nicht nur eine wirtschaftliche Belastung, sondern zunehmend auch eine seelische.