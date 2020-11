Coronavirus: Die vielen Rätsel um die Rolle der Kinder

Was sind die Hauptgründe, warum Kinder das Virus eventuell seltener weitergeben?

Spekuliert wird, dass sie selten Symptome haben und daher weniger Viruslast über die Atemluft ausscheiden und auch ein geringeres Lungenvolumen haben. Ich glaube, dass das Setting bei der Infektiosität eher eine Rolle spielt als die Merkmale von Kindern. Ich sehe diese vermuteten Faktoren als nicht vorrangig relevant. Viel wesentlicher könnte sein, dass SARS-CoV-2 engen Kontakt braucht, um vom infizierten Wirt zum gesunden Gegenüber zu gelangen. Hier unterscheidet sich SARS-CoV-2 von anderen Erregern, bei Feuchtblattern (Varicellen) oder Masern reicht etwa schon ganz wenig Virus in einem Raum aus, schon ist man angesteckt. Bei der Grippe und eben auch bei SARS-CoV-2 braucht es mehr Nähe zwischen den Menschen. In unserer Studie zu schulpflichtigen Kinder hat sich beispielsweise gezeigt, dass bei infizierten Kindern so gut wie keine Geschwister miterkrankt sind. Obwohl man davon ausgehen kann, dass sie eventuell gemeinsam im Zimmer schlafen, zusammen spielen und so weiter. Aber hier fehlt trotzdem wahrscheinlich dieser intensive Kontakt, der für eine Ansteckung nötig wäre. Ansteckungen bei den Geschwistern gab es eher dann, wenn Elternteile auch betroffen waren. Und die infizierten Kinder haben das Virus am ehesten dann weitergegeben, wenn sie an der Schule Kontakt mit externen Erwachsenen, zum Beispiel mit Skilehrern auf Skiwoche, hatten. Oder dort auch mit Gleichaltrigen in ganz engem Kontakt waren.

Wird das Infektionsgeschehen unter Kindern unterschätzt?

In Bayern haben serologische Studien gezeigt, dass in dort viel mehr Kinder infiziert waren, als ursprünglich gedacht. Auf politischer Ebene wurde meiner Meinung nach bislang den Daten entsprechend agiert. Und die besagen eben, dass weniger Gefahr von Kindern ausgeht. Verzerrungseffekte aufgrund von weniger Testungen halte ich nicht für das schlagende Argument. Allerdings sind breite und regelmäßige Screenings in Schulen sicherlich sinnvoll, um asymptomatisch erkrankte Kinder herauszufiltern.