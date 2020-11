Erste Freiwillige berichten: Wie fühlt sich die neue Corona-Impfung an?

Deshields berichtete, er hätte sich "verkatert" gefühlt, aber die Symptome seien schnell verschwunden. Die 45-jährige Carrie aus Missouri gab an, sie hätte Kopfschmerzen, Fieber und Gliederschmerzen entwickelt. Diese Begleiterscheinungen seien bei der zweiten Teilempfung stärker gewesen als bei der ersten.

Echter Wirkstoff oder Placebo

Um wissenschaftlich präzise zu ergründen, ob der Impf-Wirkstoff effektiv, sicher und zuverlässig ist, wird die Studie als Doppel-Blind-Studie durchgeführt, erklärt Kollaritsch: "Die Patienten wissen also nicht, ob sie den echten Wirkstoff oder ein wirkungsloses Placebo bekommen haben. Mit einer Vergleichsgruppe kann man den Effekt eindeutiger nachweisen."

Deshfields berichtete, er habe nachher per Test nachweisen lassen, dass er nach der Injektion Antikörper gebildet hatte. Ein anderer Proband, der US-Ingenieur Bryan aus Rome in Georgia, sagte der Presseagentur PA, er hätte vermutlich ein Placebo bekommen. Er hatte keine Immunreaktion und steckte sich kurze Zeit später bei seiner Tochter mit SARS-CoV-2 an. Inzwischen seien beide wieder gesund.

Impfreaktion vs. Nebenwirkung

Als Mediziner unterscheidet Kollaritsch auch zwischen Impfreaktionen und Nebenwirkungen: "Ich habe etwa 600.000 Impfungen selbst durchgeführt und ich weiß, wie wichtig es ist, die Menschen gut zu informieren. Zum Beispiel bei der FSME-Impfung: Es kann sein, dass man am Abend die Impfstelle noch wie einen Muskelkater spürt, eventuell sogar eine Rötung hat. Der Körper reagiert ja auf eine Impfung. So ist es auch bei der Influenza und so wird es auch bei der Corona-Impfung sein."

Wichtig sei, dass in den Testphasen analysiert wird, wie die Probanden reagieren. So sei es auch üblich, in einer solchen Phase ein ausführliches "Impf-Tagebuch" zu führen, damit Reaktionen und Nebenwirkungen genau analysiert werden können. Das endet auch nicht, wenn die Impfung auf dem Markt ist: "Es gibt ein rigides Regelwerk, wie man die Daten weiter erhebt. Dann hat man ja noch viel mehr Personen als in einer Studienphase, gerade wenn es um sehr seltene Nebenwirkungen wie geht." Beim Pharmaunternehmen AstraZeneca, das zusammen mit der Universität Oxfort einen Corona-Impfstoff entwickelt, war die finale Impf-Studie nach dem Auftreten von Problemen bei einem Probanden gestoppt worden. Kollaritsch: "Es sich am Ende dann gezeigt, dass dieser Mann gar nicht den Wirkstoff bekommen hatte."

Projekt "Lichtgeschwindigkeit" schreitet voran

Inzwischen haben mehr als 43.500 Menschen im Rahmen des Projekts "Lichtgeschwindigkeit" von Biontech und Pfizer mindestens eine der beiden Impfungen bekommen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Ein Impfschutz wird nach Angaben der Hersteller eine Woche nach der zweiten Injektion erreicht.

Die beiden Firmen planen, noch in diesem Monat in den USA eine Notfallgenehmigung für den Impfstoff bei der US-Arzneimittelbehörde FDA zu beantragen. Wenn genügend Daten zur Sicherheit des Impfstoffs vorlägen, womit in der dritten Novemberwoche gerechnet werde, solle der Antrag bald darauf gestellt werden. In Europa wurden Teile des Zulassungsantrags wurden bereits vorgezogen und bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA eingereicht, berichtete der KURIER.

Dass für die Pharmafirmen Impfungen das beste Geschäft seien, bestreitet Kollaritsch: "Für eine Impfung gibt es 100 Schritte in der Entwicklung, das ist sehr komplex. Viel mehr Geld verdienen sie mit Antidepressiva."