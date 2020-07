Corona-Impfpflicht-Debatte: Der Streit um den unbequemen Pikser

Wie begegnet man Impfskepsis?

In impfkritischen Diskussionen werden oft potenzielle Nebenwirkungen ins Treffen geführt. "Im Internet sind Verschwörungstheorien teilweise einfacher zu finden als wissenschaftlich fundierte Zahlen", bedauert Köller. Letztere würden belegen, "dass es praktisch keine Impfschäden gibt".

Impfskepsis hat in Österreich aus verschiedenen Gründen Tradition. "Zum einen sind Impfungen Interventionen am gesunden Menschen", schickt Köller voraus. Zum anderen gebe es eine historisch gewachsene Faszination für Homöopathie und andere alternative Disziplinen. "Problematisch ist das, weil man die Argumente, von Impfkritikern nie in einer ordentlichen öffentlichen Debatte ausdiskutiert hat." Impfskepsis ist keinesfalls ein Problem bildungsferner Schichten: "Impfungen sind immer Opfer ihres Erfolges", weiß Kollaritsch. "Viele Gegner argumentieren, dass es die Krankheit, vor der die Impfung schützen soll, nicht mehr gibt. Es wird verkannt, dass der Grund dafür Impfstoffe sind."

Ein bedachtes Vorgehen sei wichtig, weil "Impfkritiker keine homogene Masse sind", sagt Medizinethiker und Theologe Ulrich Körtner. "Es gibt einen gewissen Prozentsatz, der Impfungen grundsätzlich verweigert – etwa aus einer Ablehnung der konventionellen Medizin heraus. Dann gibt es jene, die aus Unsicherheit kritisch sind. Und es gibt Menschen, die dem Impfen neutral gegenüberstehen, sich aber aus Bequemlichkeit dagegen entscheiden." Impfungen kostenlos zur Verfügung zu stellen, könne einen Anreiz schaffen. "Damit kann man Unwilligkeit womöglich besser beikommen als mit Zwang."

Gibt es ein Recht auf selbstschädigendes Verhalten?

Für Körtner heiligt Corona nicht alle Mittel: "Die Gesundheit des Einzelnen hängt zweifelsfrei nicht nur vom eigenen Verhalten ab, sondern auch davon, wie gut er vor dem leichtfertigen Verhalten anderer geschützt wird. Dem Staat kommt hier eine Verantwortung zu. Mit einer Impfpflicht nimmt er diese wahr, beschränkt aber gleichzeitig das Recht auf selbstgefährdendes Verhalten."

In einer Pandemie offenbart sich hier der Knackpunkt: "Die massenhafte Impf-Weigerung könnte die Gesundheit als öffentliches Gut gefährden, was rechtfertigen würde, die Autonomie des Einzelnen zu beschränken." Ein gutes Beispiel für akzeptierte Einschränkungen ist etwa die Gurtenpflicht oder die in manchen Bereichen bestehende Helmpflicht.