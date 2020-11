Die Geschichte der Triage: Retten oder sterben lassen?

Als Napoleon Bonaparte über Europa kam, brachte er eine neue Taktik der Kriegsführung mit. Statt Söldnern, die wussten, wie man überlebt, wurde Fußvolk aus der armen Bevölkerung rekrutiert und aufs Schlachtfeld geschickt. Kanonenfutter, das massenhaft starb, weil die Ambulanzen, die am Rand des Schlachtfelds stationiert waren, 24 und mehr Stunden brauchten, ehe sie bei den Verwundeten waren.

„Dominique-Jean Larrey, begnadeter Militärchirurg und später auch Leibarzt von Napoleon, erfand daraufhin ,fliegende Ambulanzen’“, erzählt Daniela Angetter-Pfeiffer, Medizinhistorikerin mit Schwerpunkt Militärmedizin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Dabei handelte es sich um Wundärzte in Pferdewagen mit chirurgischem Material, die Verwundete noch während des Gefechts einsammelten, schon in der Kampfzone Blutungen stillten und Notamputationen machten. So gelang es Larrey, die Sterblichkeit bei Amputationen auf 10 Prozent zu drücken, weshalb er heute als „Vater der Notärzte“ gilt.