Für Kinderärzte steht fest: Schulen müssen offen bleiben

Dass Schulen keine Corona-Hotspots sind, legen auch die österreichischen Statistiken nahe: In den Schulen sind sieben Prozent der Indexfälle (bekannte Ausgangspunkte einer Infektionskette) in der Gruppe der 10- bis 14-Jährigen, 23 Prozent in der Altersgruppe der 15-18-Jährigen und 70 Prozent. Bei Kindern unter zehn Jahren gibt es in Österreich keinen dokumentierten Fall des Ausgangs einer Infektionskette.

Die Daten machen deutlich: Es haben sich weitaus mehr junge Menschen in den Ferien infiziert als in der Schulzeit. Sobald die Schule beginnt, sinkt der Anteil der infizierten Kinder und Jugendlichen massiv. Warum das so ist, kann Strenger nur vermuten: "Womöglich sind es die Hygieneregeln, die hier konsequenter eingehalten werden."

Kinder haben Recht auf Bildung

Für die Kinderärzte steht daher fest: "Solange nicht erwiesen ist, dass Schulschließungen das Pandemiegeschehen beeinflussen, gibt es keinen Grund, Schulen zu schließen", meint Reinhold Kerbl. Im Gegenteil: "Kinder haben ein Recht auf Entwicklung und auf Bildung. Das hat Österreich im Rahmen der EU-Kinderrechtskonvention auch so ratifiziert."

Bei der Unterrichtsform des "Distance Learning" würden Kinder im Schnitt nämlich nur zwei Stunden am Tag tatsächlich lernen. "Das ist zu wenig. Den Schülerinnen und Schülern fehlt es in Folge an Struktur. Sie sitzen zu viel am Bildschirm, essen zu viel und bewegen sich zu wenig. Das hat Folgen für die Gesundheit - psychisch und physisch. Auch weil die so wichtigen sozialen Kontakte fehlen", meint Kerbl, der schon jetzt eine Zunahme an psychosomatischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen fest stellt.

Hygieneregeln

Bevor Schulen geschlossen würden, müssten erst alle anderen Möglichkeiten genutzt werden: "Auch in Schulen könnte man noch einiges tun. So könnte man etwa für genügend Abstand zwischen Schülern und Lehrern sorgen. Eine Möglichkeit ist ein neu entwickeltes Plexiglasschild, das Lehrer tragen könnten. Dieses schützt vor der Ausbreitung von Aersolen. Die Verständigung ginge dann über ein Mikrofon."

Mikrobiologe sieht es anders

Der Mikrobiologe Michael Wagner teilt die Ansicht der Kinderärzte nicht. "Kinder können sich anstecken und haben auch eine hohe Menge infektiöser Viren im Rachen. Das Einzige, was ein wenig gegen die Virusausbreitung durch Kinder wirkt, ist, dass sie öfter mildere Symptome haben als Erwachsene und deshalb weniger Viren aushusten. Außerdem ist ihr Atemvolumen geringer. Andererseits haben sie mehr Sozialkontakte.“ Allerdings: "Wenn es gleichzeitig zu einer Erkältung kommt mit Husten und Niesen, kann es rasch passieren, dass auch die SARS-CoV-2-Viren weiter vertragen werden."