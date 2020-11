Kinder und Schule: Viele Eltern können nicht mehr

Verdachtsfall

Viele Eltern beunruhigt, dass Kinder selbst dann noch in die Schule gehen sollen, wenn nur ein Verdachtsfall in der Klasse ist. „Leider dauert es oft Tage, bis man Bescheid bekommt“, berichtet ein Vater. Oft erfahren die Eltern lange nichts – auch weil die Eltern nicht verpflichtet sind, zu melden, wenn ihr Nachwuchs positiv getestet wurde. Das ist Aufgabe der Gesundheitsbehörden – und weil die derzeit ausgelastet sind, kann das dauern. Es ist auch die Behörde, die entscheidet, ob die ganze Klasse oder nur einzelne Schüler zu Hause bleiben müssen. Noch ärgerlicher ist es, wenn Eltern ihre Kinder trotz Fiebers in die Schule schicken, wie kürzlich an einem Wiener Gymnasium passiert ist.

Allerdings: Auch wenn die Behörden manchmal erst spät aktiv werden, kann man Schüler und Eltern vorab informieren, meint AHS-Direktorensprecherin Isabella Zins: „Sobald ich Bescheid weiß, informiere ich die Schulpartner.“

Auch für die Kindergärten ist Corona eine Herausforderung. Elmar Walter von der St. Nikolausstiftung wünscht sich – so wie Direktoren und Eltern, „dass wir dort, wo es Verdachtsfälle gibt, schneller die Ergebnisse erhalten. Das dauert manchmal vier Tage oder noch länger.“ Was helfen würde: „Mehr Personal, damit wir die Gruppen verkleinern können. Auch Assistentinnen wären schon eine große Hilfe. Allerdings müssen wir leider feststellen, dass manche Bewerberinnen uns derzeit absagen, weil sie fürchten, sich in den Kindergärten anzustecken.