Coronavirus: Anteil der Kinder bei Infektionen in Wien gesunken

In Österreich ist die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus zuletzt massiv angestiegen. Was offenbar sinkt, ist jedoch der Anteil der Kinder am Infektionsgeschehen. Darauf deuten jedenfalls Daten aus Wien hin. Erstaunlich daran: Er sank vor allem seit Schulbeginn.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) haben der APA am Samstag aktuelle Werte übermittelt. Daraus geht hervor: Der durchaus extreme Fallanstieg der vergangenen Wochen ist fast ausschließlich auf Personen über 20 Jahre zurückzuführen. In der vergangenen Woche sind durchschnittlich rund 750 Neuinfektionen täglich registriert worden. Anfang September war man beim Vergleichswert noch deutlich unter 200 gelegen.

Bei den Personen unter 19 Jahren war der Zuwachs allerdings geringer - von knapp unter 40 auf rund 100 Fälle. Lag der Anteil der Jungen zu Schulbeginn noch bei 21 Prozent, ist er nun auf 14 gesunken. Innerhalb der betreffenden Altersgruppe zeigt sich, dass vor allem die 16- bis 19-Jährigen zugelegt haben. Bei den Kids bis zehn Jahren verlief der Anstieg weit moderater.

Gesundheitsstadtrat Hacker zeigte sich überzeugt, dass die Werte bestätigen, dass Corona keine Kinderkrankheit ist: "Auch wenn wir Wien in den Kindergärten und Schulen eine Handvoll mit Corona infizierten Kinder gefunden haben, dann müssen wir in Bezug auf die steigende in der Gesamtbevölkerung sehen. Wir können daher mit großer Sicherheit unsere Schulen und Kindergärten weiter offen halten. Wir sind in dieser Frage mit dem Bildungsminister ganz einer Meinung."