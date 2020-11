Nie wieder Lockdown: Was es jetzt dringend braucht

Abstriche machen

Am Mittwoch traf Kanzler Sebastian Kurz die Sozialpartner zu einem Gespräch über die geplanten Massentestungen. Anders als in der Slowakei sollen sie tatsächlich freiwillig sein – Test-Unwillige sollen also nicht in Quarantäne. Die ersten Massentests werden die Lockerungsschritte begleiten, als erstes sollen also rund um den 6. Dezember der Bildungs- und Gesundheitsbereich drankommen. Insgesamt rechnet die Regierung mit rund vier Millionen Österreichern, die sich dem kostenlosen Antigen-Schnelltest unterziehen werden. Die Massentests sollen dann in mehreren Wellen wiederholt werden, zusätzlich soll es dichtere Intervalle an Screenings mit klassischen PCR-Tests geben.