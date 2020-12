Corona-Impfung: Warum es keine Wirkung ohne Nebenwirkung gibt

Spätabends unserer Zeit hat ein Gremium der US-Arzneimittelbehörde FDA am Donnerstag den Pfizer-BioNTech-Impfstoff abgenickt. Die Notfallgenehmigung in den USA ist damit Formsache und wird möglicherweise schon am Wochenende erteilt. In der EU wird die Arzneimittelagentur EMA bis spätestens 29. 12. über eine "bedingte Zulassung" entscheiden. Beide Behörden prüfen aktuell auch die dem Pfizer-BioNTech-Vakzin sehr ähnliche Moderna-Impfung.

In Kanada und Großbritannien wird das Pfizer-BioNTech-Präparat "BNT162" bereits gespritzt – und weltweit kritisch beäugt. Der RNA-Impfstoff gilt als sicher. Doch was bedeutet das genau?