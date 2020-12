Penninger: „Wir brauchen Impfstoffe und Medikamente “

Penninger sprach sich auch dafür aus, an den Massentests teilzunehmen: "Ich finde das ganz toll, dass in Österreich so viel getestet wird."

Am Campus des Vienna Biocenter in Wien-Erdberg - Penninger hat dort noch ein kleines Labor - werde seit sechs Monaten regelmäßig getestet: "Positive werden so frühzeitig herausgeholt, deshalb konnten sie bis jetzt offen halten. Unser Life-Sciences-Institut ist hingegen nur zur Hälfte geöffnet. Ich wünsche mir, dass auch in British Columbia mehr getestet wird."

Auf der Welt gebe es übrigens zehn Mal mehr Viren als alle Organismen - inklusive Bakterien - zusammen genommen. "Wir kennen 1,7 Millionen Virenarten und nur 200 Viren, die Menschen infizieren können. Es gibt also noch viel zu entdecken."