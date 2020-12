Impfstoffe - Biontech/Pfizer: Untersuchung auf Langzeiteffekte

"Den Unterschied macht eine neue Herstellungstechnologie. Es ist die Übertragung der in einer mRNA (messenger RNA) codierten genetischen Information eines Impfantigens in Antigen-präsentierende Zellen (Dendritische Zellen; DCs). Die Aufnahme der mRNA führt zu einer Synthese der Impfantigene in den DCs. Die mRNA stimuliert zusätzlich das Immunsystem. Wir geben nicht Eiweiß, sondern mRNA, die für das Eiweiß codiert. Die mRNA braucht auch kein Adjuvans, sondern induziert alle inflammatorischen Zytokine, welche sonst gute Adjuvantien aktivieren", schilderte der aus Österreich stammende Co-Begründer und Hämato-Onkologe Christoph Huber das Prinzip vor kurzem bei den Praevenire Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten.

Bei dem SARS-CoV-2-Impfstoff wird über die Impfung die Bauanleitung (mRNA) für den wichtigsten Teil des Spike-Oberflächenproteins (S-Protein) des Virus in den Körper eingebracht. In den Zellen entsteht dann das S-Protein, gegen das eine Immunantwort in Gang kommt. Das Klosterneuburger Biotech-Unternehmen Polymun ist an dem Projekt mit seiner Technologie für die Verpackung der mRNA in Fettstoff-Nanopartikel beteiligt. Erst im Juni dieses Jahres haben BioNTech-Co-Gründer Ugur Sahin und Pfizer-Chef Albert Bourla das Unternehmen besucht. Polymun hat zum Beispiel die Vakzine für die klinischen Untersuchungen produziert und steril abgefüllt.