Corona-Vakzin: Wieso die Briten ab heute impfen, Österreich aber noch warten muss

Großbritannien ist eines der am stärksten von Corona betroffenen Länder in Europa: Bisher verzeichnete das Noch-Mitglied der Europäischen Union 77.000 Todesfälle. In der vergangenen Woche war Großbritannien aus diesem Grund vorgeprescht und hatte früher als alle anderen EU-Staaten einem Impfstoff die Freigabe per Notfallzulassung erteilt.

Heute, Dienstag, gingen dann die Bilder der 90-jährige Großmutter Margaret Keenan um die Welt, der KURIER berichtete: Sie erhielt um 7:31 Uhr den Impfstoff der Pharmaunternehmen Pfizer und BioNtech. Die Britin ist der erste Mensch, der außerhalb einer klinischen Studie den Wirkstoff bekam, der weltweit zu den vielversprechendsten Hoffnungsträgern zählt.

Laut einem britischen Regierungssprecher soll der Großteil der schutzbedürftigen Briten noch im Jänner und Februar geimpft werden. Auch in Russland und in China wird bereits mit Impfstoffen heimischer Hersteller geimpft.

Warum nicht auch in Österreich, fragen sich der heutigen Bilder viele Österreicher.