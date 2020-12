In einer Woche entscheidet sich, ob Lockdown gewirkt hat

2.263 Neuinfektionen gab es von Sonntag auf Montag in Österreich. Die Tendenz sinkt also weiterhin. Am Ende des zweiten Lockdowns sorgt das für positive Stimmung. Kurios, wenn man bedenkt, dass es am Ende des ersten Lockdowns 105 Neuinfektionen gab.

Natürlich, das Infektionsgeschehen im Herbst ist wesentlich höher als noch im Frühjahr. Es wird wesentlich mehr getestet und das Virus konnte sich weiter verbreiten. Aber hatte der zweite harte Lockdown den notwendigen Effekt?