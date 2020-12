Ordner mit Rentiergeweihen und Parkstreits: Der erste Einkaufstag nach dem Lockdown

Ab heute, Montag, hat nach dem Lockdown der gesamte Handel wieder geöffnet. Bereits im Vorfeld war ein Ansturm auf die Einkaufsstraßen und Einkaufszentren befürchtet worden. Doch: Eine Mischung aus Vernunft und schlechtem Wetter dürfte der Einkaufslaune der Österreicher einen Dämpfer verpasst haben. Und das, obwohl Weihnachten immer näher rückt.

So hielt sich der Ansturm auf der Wiener Mariahilfer Straße am Vormittag in Grenzen. Zwar herrschte dort gegen Mittag hin schon reges Treiben, aber trotz Rabattschlacht der Bekleidungsgeschäfte war für einen Fenstertag im Advent nur wenig los. Selbst bei dem Schuhgeschäft Humanic, das vor dem Lockdown noch die Massen mit einer umstrittenen Rabattaktion anzog, standen diesmal keine Menschenschlangen.

Mehrere Menschen standen am späten Vormittag allerdings vor dem Outlet-Geschäft TK Maxx, wo einige wohl auf ein Weihnachtsschnäppchen hofften. Die fast hundert Meter lange Schlange sorgte bei so manchem Passanten für Verwunderung.