Einkaufsmontag: Viel los vor dem Lockdown

So stürzte sich etwa ein junges Paar in den Trubel, weil es kurzfristig vor dem Lockdown eine Wohnung bekam: "Wir würden sonst Miete zahlen und könnten nicht einziehen", erzählen sie.

Lockdown zu spät?

In der Salzburger Innenstadt hätten sich manche eine früheren Lockdown gewünscht, so etwa Magdalena Aschauer von "Hüte & Trachten Aschauer" in der Getreidegasse: „Der Lockdown kommt meiner Meinung nach zu spät. Ideal wäre es in den Herbstferien gewesen und nicht jetzt im beginnenden Weihnachtsgeschäft. Ich hoffe, dass das mit den Förderungen wieder so gut funktioniert. Zumindest bei uns hat das beim ersten Lockdown sehr gut funktioniert."

Die Trachtenexpertin hat zwar mit Maßnahmen gerechnet, vorbereiten könne man sich auf sowas aber nicht. Es sei nicht möglich, den Produzenten zu sagen, man nehme die Ware jetzt nicht mehr. Vorsichtshalber wurde aber im Vorhinein schon weniger bestellt.