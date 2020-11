Trotz Kritik: Weitere Geschäfte liefern sich kurz vor Lockdown Preisschlacht

Unterschiedliche Meinungen

Auf Facebook ernten die Aktionen im Vorfeld jedenfalls viel Kritik: "Unfassbar. The Show must go on, koste es was es wolle ... In Zeiten wie diesen werden Kunden zuhauf in die Geschäfte gelockt. Ich werde da nicht mehr hingehen, auch nicht, zu 'normalen' Zeiten.", schreibt dort eine Nutzerin.

Andere Kunden verteidigen das Vorgehen der Möbelhäuser hingegen und appellierten an die Eigenverantwortung. Wie verantwortungsbewusst sich die Kunden so knapp vor dem harten Lockdown verhalten, wird sich im Laufe des Tags zeigen. Am frühen Montagvormittag war die Lage in vielen Geschäften jedenfalls vorerst unbedenklich.