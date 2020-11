Shopping statt Lockdown: Viel Betrieb in den Einkaufszentren

Auch vor einigen Shops in der Mariahilfer Straße kam es teilweise zu Schlangen, in der Kärnterstraße herrschte reges Treiben. Die Shopping-Lust dürfte aber nicht alle Einkaufszentren erreichen: Bei einem KURIER-Lokalaugenschein etwa in "The Mall" in Wien-Landstraße, war von einem Ansturm keine Spur.