Westen auf dem Weg zum Corona-Engpass in den Spitälern

In Vorarlberg, das derzeit die steilste Kurve an Neuinfektionen aufweist, stehen insgesamt 104 Intensivbetten für alle Patienten zur Verfügung. 28 waren am Freitag mit Covid-19-Erkrankten belegt. Das entspricht bereits 27 Prozent aller Intensivbetten.

In OÖ sind die 250 Intensivplätze bereits zu 31,6 Prozent mit Corona-Patienten belegt. Aufgrund der steigenden Fallzahlen sollen nun 50 weitere Intubationsplätze geschaffen werden.

In Tirol gibt es rund 200 Intensivbetten. 44 davon (22 Prozent) sind aktuell mit Corona-Fällen belegt. Der limitierende Faktor wird laut Johannes Schwamberger, Sprecher der Tirol Kliniken, „aber nicht die Bettenzahl, sondern das Personal sein“. So seien etwa im Gegensatz zur ersten Welle aktuell wesentlich mehr Mitarbeiter selbst infiziert.

23 Corona-Erkrankte belegten am Freitag in Salzburg 17 Prozent der 137 Intensivbetten im Bundesland. Hier gibt es also noch etwas mehr Luft bis zur 40-Prozent-Marke. Doch bei der aktuellen Dynamik kann sich das rasch ändern. Die Zahl der Intensivpatienten hat sich zuletzt in Salzburg innerhalb von zwei Wochen fast verfünffacht.