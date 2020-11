Zahl der Corona-Infektionen: "Wir sind im systemkritischen Bereich"

Angesichts der Tatsache, dass Gesundheitsökonomen und -experten seit Monaten erklären, dass das Gesundheitssystem ein Problem bekommt, wenn derart viele Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind, wird in der Bundesregierung nicht erst in zwei Wochen, sondern wohl schon am Wochenende die Frage gestellt werden, ob der gegenwärtige Lockdown ausreicht, um die Zahl der Neu-Infektionen zu senken.

"Wir sind in einem systemkritischen Bereich. Wie schlimm es wird, können wir noch nicht sagen", sagt Peter Klimek, der als Forscher am Complexity Science Hub Wien mit an den Modellen arbeitet. Klimek hat sich besonders mit der Wirksamkeit von einzelnen Maßnahmen in der Bekämpfung der Epidemie auseinandergesetzt. Und er wider spricht der landläufigen Meinung, dass Schulschließungen gar keinen Effekt auf die Verbreitung der Pandemie hätten. "Das Gegenteil ist der Fall", sagt Klimek. "Schulschließungen haben signifikante Auswirkungen."