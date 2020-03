Tirol wird zum Testfall für die Corona-Fitness der Spitäler

Ganz so dramatisch wie in Tirol stellt sich die Situation in Wien (noch) nicht dar. In den Spitälern des Krankenanstaltenverbundes ( KAV) liegen – Stand Montagfrüh – 188 Covid-19-Patienten. 26 von ihnen auf Intensivstationen, neun werden überwacht. Der überwiegende Teil wird also auf Normalstationen behandelt.