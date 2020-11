Corona: Wien baut seine Testkapazitäten aus

Spätestens Anfang kommender Woche gehen auch die ersten drei „Checkboxen“ in Favoriten, Ottakring und der Donaustadt in Betrieb. Das sind Container, in denen Patienten mit der für die Jahreszeit typischen Erkältungssymptomen einen Schnelltest durchführen lassen können. Zumindest in der Testphase ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Ende November soll es Wien-weit 30 Container geben, damit jeder Wiener zu Fuß eine Teststation erreichen kann.