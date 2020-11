Corona-Lockdown nach dem Attentat: Wenn die Stille laut wird

Der Anschlag hat jedenfalls geschafft, was dem Virus bisher nicht gelang: Die Koketterie mit dem Regelbruch hat ein Ende. Sogar in Wien, ist man versucht zu sagen.

Jugendgruppen, die heute der Ausgangssperre trotzen, sucht man vergebens. Auf juristische Spitzfindigkeiten hat, so scheint es, niemand Lust.

Kurz vor 20 Uhr leeren sich die Straßen in den Wiener Innenstadtbezirken rasch. Ein Mann trägt die Einkäufe nach Hause. Vor den wenigen Lokalen, die geöffnet haben, stellen sich die Essenslieferanten an, mit ihren Warmhalteboxen in der Hand und auf Fahrrädern. Zwei Jogger in neongelben Jacken biegen um die Ecke. Selbst sie blicken auf die Uhr.

Die wenigen, die nach 20 Uhr noch auf der Straße sind, führen einen Hund an der Leine. In diesen Tagen eine willkommene Begründung für einen Spaziergang. Nur hin und wieder kreuzen ein Radler oder ein Scooter-Fahrer den Weg.

Eines haben sie heute alle gemeinsam: Wer an diesem Abend entgegen der allgemeinen Bestimmungen auf der Straße ist, der ist bemüht, geschäftig auszusehen. Gemächlich mutet nur das Streichen der Borstenbesen der MA48-Mitarbeiter an, die den Herbstblättern auf der Mariahilfer Straße zu Leibe rücken. Was auch passiert, die Müllabfuhr funktioniert, das weiß der Wiener. Wohltuende Normalität.