BVT und Mossad: Die dubiose Flucht des Folter-Generals

Mitte Oktober beginnt der KURIER Recherchen in diesem Fall anzustellen. Praktisch gleichzeitig am 18. und 19. Oktober gibt es die letzten Behebungen vom Konto des Generals. Am 23. Oktober erscheint der erste Bericht im KURIER, der für heftige Bewegungen hinter den Kulissen sorgt. Darin finden sich bereits Hinweise, dass es bei der Asylbeantragung offenbar Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Viele der Beteiligten geben in den Befragungen an, erst durch diesen KURIER-Bericht das Ausmaß der Causa gesehen zu haben.