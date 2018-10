Asylskandal: Zeugen belasten syrischen Stasi-General massiv

So soll H. in der Stasi-Zweigstelle anwesend gewesen sein, wenn Untergebene angehaltene Personen misshandelten. Khalid H. soll laut einem Zeugen auch Untergebene „offen dazu ermutigt haben“. Alle diese Misshandlungen „sind nach europäischem Strafrecht Verbrechen“, heißt es im Bericht der Commission for International Justice and Accountability CIJA, die Dutzende Anwälte beschäftigt.

Als Stasi-Chef gehörte H. dem regionalen Sicherheitskomitee (JIC) an. Ende September 2011 soll das Komitee 324 Störenfriede in Rakka verhaftet haben. Später starben 17 Menschen bei einer Demonstration.

Nachdem die französische Justiz Ende Mai 2018 Khalid H. via Europol zur Fahndung wegen des Verdachts auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgeschrieben hat, wird auch in Österreich gegen ihn ermittelt.

Ehemalige Mitarbeiter und Opfer schilderten den CIJA-Experten Details über das Wirken von Khalid H., ein Zeuge wurde von der CIJA im April 2016 in Österreich befragt. H. selbst bestreitet, „Illegales“ gemacht zu haben.

Hier einige Auszüge:

Zeuge 1: Er war unter H. in der Staatssicherheit in Rakka tätig, die Zweigstelle beschäftigte etwa 200 Mitarbeiter. Bei einer Befehlsausgabe soll H. angeordnet haben, auch auf normale Versammlungen von mehr als vier Menschen das Feuer zu eröffnen. Den Auftrag dazu soll er vom Chef des General Intelligence Directorate (GID) aus Damaskus erhalten haben. General H. soll in der Provinz Rakka (mit sechs Außenstellen) der mächtigste Mann gewesen sein.