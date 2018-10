Asylskandal: So wurde für den syrischen General interveniert

Brisant ist, dass H. zunächst in Frankreich um Asyl angesucht hatte und als er offenbar bemerkte, dass er keines erhält, fuhr er mit dem Zug Mitte Juni 2015 nach Wien und übernachtete in einem Hotel. Erst am nächsten Tag fuhr er per Taxi zielstrebig ins Flüchtlingslager Traiskirchen (NÖ) und stellte einen Asylantrag. Ob er dabei Helfer hatte, ist unklar.