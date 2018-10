Asylskandal um syrischen Staatssicherheits-General in Österreich

Die Sache ist insofern hochpolitisch, weil der General – der direkt dem Diktator Baschar al-Assad unterstand – zuvor schon in Frankreich Asyl beantragt hatte. Nach dem Dublin-Abkommen müsste eigentlich das EU-Land das Verfahren führen, in dem der Flüchtling als erstes einreist. Laut einem druckfrischen Bericht des BVT an die Staatsanwaltschaft Wien, der dem KURIER vollständig vorliegt, hat Khalid H. eine Bilderbuchkarriere im syrischen Militärgeheimdienst und in der Staatssicherheit hingelegt – und das als Mitglied der schiitischen Religionsgemeinschaft der Drusen.

Nach Stationen in Suweida, Homs und Tartus soll er von 2009 bis Anfang März 2013 die Staatssicherheitsabteilung „Branch 335“ in Rakka geleitet haben. Laut CIJA, die sich auf zehn Zeugen beruft, war die Gruppe etwa für Checkpoints zuständig, an denen Menschen erschossen wurden. Auch für die brutale Niederschlagung von Demonstrationen der syrischen Opposition sei „Branch 335“ verantwortlich. Wenige Tage bevor die Stadt Rakka in die Hände der syrischen Opposition fiel, setzte sich General H. laut eigenen Angaben (im Februar/März 2013) in die Türkei ab, angeblich mithilfe von Schleppern. Lange wurde in arabischen Zeitungen gerätselt, wo der Brigadegeneral untergetaucht sei. So wurde kolportiert, er habe Geheimnisse für 100.000 Dollar an Frankreich verraten, was er selbst aber bestreitet.