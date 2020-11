So versteckte das BVT einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher in Österreich

Am 13. Juni 2015 wird „das Paket“, wie es in einem geheimen Protokoll heißt, geliefert. Der General und die Begleiter kommen mit einem Leihwagen am Grenzübergang Salzburg/Walserberg an. Der General wird dem BVT übergeben und nach Wien gebracht. Er übernachtet in einem Hotel in Wien-Schwechat.

Zwei Tage später schickt das BVT den General per Taxi zur Erstaufnahmestelle nach Traiskirchen, eine erste Befragung in Sachen Asylantrag findet statt.

Der Verfassungsschutz besorgt Khaled H. wenig später in Wien-Favoriten eine Mietwohnung.