Erster Einblick: So wird der Verfassungsschutz umgebaut

Fest steht, dass es zwei fast unabhängige Behörden (mit jeweils einem Direktor-Stellvertreter) unter einem Dach gibt, diese sollen relativ unabhängig voneinander operieren. Darüber wird es ein Lagezentrum geben und Einheiten (wie etwa die Observation), auf die beide Teile zugreifen können. Damit sollen Doppelgleisigkeiten vermieden werden wie es etwa in Deutschland bei einem ähnlichen Modell der Fall ist.

Offen ist auch noch der Standort für das neue Bundesamt für Verfassungsschutz. Eine Möglichkeit ist die Meidlinger Kaserne, wo die Flugpolizei in Richtung Wiener Neustadt ausgezogen ist. Offen ist auch noch, wie die Landesämter für Verfassungsschutz (LVT) in der neuen Struktur platziert werden. Und politisch müssen auch noch die neue Vernetzung mit den militärischen Geheimdiensten und der Justiz abgeklärt werden. Dennoch ist man im Innenministerium zuversichtlich, dass der Prozess Mitte 2021 ziemlich abgeschlossen ist. Dann sollte auch geklärt sein, wer in Zukunft das BVT als Direktor führt. Wie berichtet, ist der Niederösterreicher Omar Haijawi-Pirchner ein heißer Kandidat.