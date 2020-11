Vor dem harten Lockdown: Lange Schlangen vor den Geschäften

Anstehen, anstehen, anstehen heißt es am Samstag in vielen Geschäftsstraßen und Einkaufszentren des Landes: Noch einmal ausgiebig einkaufen, bevor heute die Regierung den zweiten harten Lockdown verkündet. Wie berichtet, muss der Handel am Dienstag bis auf die Grundversorgung zusperren.

Auf der Wiener Mariahilfer Straße gab es schon am Vormittag lange Schlangen vor den Geschäften.