Was ist mit dem Adventkranz? Fragen und Antworten zum Lockdown

Am morgigen Dienstag treten weitere Einschnitte in das tägliche Leben in Kraft – erneut. Der Großteil der Regeln (siehe Übersicht links) ist bereits aus dem ersten Lockdown im Frühjahr bekannt. Und doch werfen die neuen Regeln wieder eine ganze Menge von Fragen auf. Der KURIER erklärt, was die Vorschriften konkret bedeuten.

Was genau ist mit „Lebenspartner“ gemeint? Heißt das, ich darf mein Gspusi nicht mehr sehen?

Das Gesundheitsministerium versteht unter Lebenspartner wichtige Menschen, auf deren Anwesenheit man nicht verzichten könne. „Gemeint ist also eine Beziehung“, heißt es auf Nachfrage. Zwischen Beziehungen und Affären werde „in der Folge aber schwer zu unterscheiden sein“.