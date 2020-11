Macht uns der Nikolo im Lockdown froh? Fragen und Antworten

Werden die öffentlichen Verkehrsmittel ihren Takt im Lockdown reduzieren?

Die Wiener Linien fahren derzeit nach Normalfahrplan „in den dichtesten Intervallen“, wie eine Sprecherin mitteilt. Änderungen seien derzeit nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen: „Wir reagieren, wenn es notwendig ist. Wir beobachten die Entwicklung der Fahrgastzahlen und passen gegebenenfalls unser Angebot entsprechend an.“ Die ÖBB haben ihr Angebot bereits etwas ausgedünnt – etwa auf der Westbahnstrecke und bei bestimmten Nachtzügen. Der gesamte Nahverkehr bleibe jedenfalls aufrecht, heißt es. Pendler müssten sich also keine Sorgen machen.

Veranstaltungen zur Religionsausübung sind nicht untersagt. Heißt das, dass Gottesdienste stattfinden können?

Theoretisch ja. Praktisch schließt sich die Bischofskonferenz freiwillig den Maßnahmen des Staates an und setzt öffentliche Messen bis 6. Dezember aus, angeboten werden wieder Livestreams. Die Kirchen bleiben für Gläubige offen.

Wird das Parkpickerl in Wien wieder ausgesetzt wie im Lockdown im Frühjahr?

Vorerst nicht, heißt es auf Anfrage aus den zuständigen Ressorts im Wiener Rathaus. Man beobachte aber, wie sich die Verkehrssituation entwickle. Die ÖVP macht jedenfalls bereits Druck: Die Wiener Stadtregierung müsse wieder die Kurzparkzonenregelung aufheben, forderten die Türkisen am Montag. Hintergrund der Maßnahme war damals, dass man Schlüsselarbeitskräften kostenloses Parken ermöglichen wollte.

Gibt es Folgen für die Einreise nach Österreich?

Vorweg: Der Antritt einer Urlaubsreise fällt nicht wirklich unter die Ausnahmeregeln für das Verlassen des Wohnbereiches. Allerdings dürfen Reisebüros weiter offen halten, weil sie zu „nicht körpernahen Dienstleistungsbetrieben“ zählen. Heimkehrende Geschäftsreisende müssen an der Grenze je nachdem, aus welchem Land sie zurückkommen negative PCR-Tests vorlegen, etwa aus der Region Prag. Bei Dienstreisen in das Ausland gelten die Regeln der jeweiligen Staaten zur Einreise. Mehr dazu im Internet.

Was ändert sich bei Flugreisen bzw. der Ankunft am Flughafen in Österreich?

Wenig. Auf den Flughäfen sowie den Flügen selbst gilt ausnahmslos die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Nach der Landung können Covid-Tests angeordnet werden (bei Einreisen aus risikogebieten wie die USA, dem Kosovo oder Ägypten). Der Flughafen Wien-Schwechat bietet Schnelltests an.