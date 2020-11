Suchtexperte Musalek: "Lockdown erhöht Alkoholkonsum um 15 Prozent"

Aristoteles sagt, es braucht nur den Willen, um etwas zu erreichen. Michael Musalek sagt, es geht um die Motivation.

Ich schätze Aristoteles über Alles, doch muss ich mich hier gegen ihn stellen, weil er mit der Willensschwäche ein Konzept in die Welt gesetzt hat, das uns bis heute verfolgt. Ich habe noch nie einen per se willensschwachen oder willensstarken Menschen gesehen. Nur in Situationen wird das Willensschwache oder –starke offenbar. Zwei Motivatoren stechen jedoch immer hervor: Wenn etwas schön ist und, wenn ich es für möglich halte. Wenn beide Motivatoren fehlen, hat jeder einen schwachen Willen. Sind beide da, dann hat jeder Mensch einen starken Willen.

Genau darauf basiert Ihre Orpheus-Methode.

Ja, sie stellt einen Paradigmen-Wechsel in der Suchtbehandlung dar. Denn früher galt es, Menschen in der Abstinenz und dem Verzicht zu halten. Wenn ich das Leben aber mit so viel Freuden anreichere, dass das Suchtmittel nicht mehr an erster Stelle meines Lebens steht, sondern an 20., dann kann ich leichter darauf verzichten, dann verliert es an Attraktivität.