Massentests in Österreich: Was die Regierung nun vorhat

Die „Alarm“-Meldung kam am Sonntag, kurz vor zwölf Uhr mittags: „Kurz kündigt Massentests wie in der Slowakei an“, hieß es Minuten später auf allen wichtigen Nachrichten-Kanälen – und tatsächlich will die Bundesregierung den am Dienstag beginnenden Lockdown mit flächendeckenden Corona-Tests abschließen.

Die Details dazu will die Regierung bis „Ende der Woche“ vorlegen, erklärte Kanzler Sebastian Kurz in der ORF-Pressestunde.

Das Projekt dürfte schon länger am Laufen sein als bislang angenommen.