Virologin Redlberger-Fritz: „Abstand halten, Maske tragen“

Muss ich mir nach jedem Geschäftsbesuch die Hände desinfizieren?

Wenn Sie nichts angegriffen haben, müssen Sie sich auch nicht die Hände desinfizieren. Aber sobald Sie Dinge berührt haben, die auch andere berühren, ist der Griff zum Desinfektionsmittel sinnvoll.

Ist das Einkaufen auf einer Einkaufstraße sicherer als im Einkaufszentrum?

Nein, das kann man so nicht sagen. Es kommt immer auf die Frequenz. Wenn man Schulter an Schulter steht – wie das jetzt auf Bildern aus spanischen Einkaufsstraßen zu sehen war –, ist es egal, ob man im Freien oder in einem geschlossenen Gebäude ist. Dann sollte man jedenfalls eine Maske aufsetzen.