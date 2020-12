Als das Virus die Stadt verließ: Weltweiter Corona-Hotspot lag im Mühlviertel

Dass die Menschen trotz Lockdowns feiern, sei kein Mühlviertler Spezifikum, erklärt Doris Eiböck. Ihr gehört die Apotheke, eines der wenigen Geschäfte, das offen haben darf und in dem die Einwohner sich deshalb mit der Pharmazeutin über alles Mögliche austauschen. „Ich glaube, dass es seit dem Sommer zu wenig medizinische Information in den Medien gibt“, sagt Eiböck. Darum würden die Menschen sich teils zu sorglos verhalten.

Aus dem Nachbarort hat die Apothekerin etwa von der Feier eines Fußball-Vereins gehört, bei der es zu einer Cluster-Bildung kam, nachdem die Spieler nacheinander aus einem Pokal getrunken hatten.

Geschichten wie diese gibt es im Ort viele, denn auch das Vereinsleben ist hier von „Musi“ bis Bürgergarde extrem ausgeprägt.

Sei Ende November hat sich das Infektionsgeschehen im Bezirk zunehmend beruhigt. Trotzdem hat das Virus auch in Haslach verheerende Schäden hinterlassen. So ist etwa die Arbeitslosigkeit stark angestiegen. Und: „Der Ort lebt nicht zuletzt von seiner Kulturszene“, sagt Christina Leitner vom Verein Textile Kultur Haslach.

Heuer hätte der Stillstand in diesem Bereich große finanzielle wie emotionale Lücken hinterlassen. In normalen Jahren hole etwa der Webermarkt hunderte Touristen in den Ort, die die lokale Wirtschaft ankurbeln. Heuer wurde er abgesagt. Dabei wären die Haslacher in der Welt doch viel lieber für die Webkunst bekannt, als für die Rekord-Infektionen im Bezirk.