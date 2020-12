Woher stammt das Coronavirus? China verdächtigt Italien

Imageschaden

In einem nächsten Schritt macht sich die Führung in Peking jetzt daran, den Imageschaden auszubügeln, den das Coronavirus dem Land beschert hat. Staatliche Medien intensivieren seit kurzem ihre Berichterstattung über Theorien, wonach die Seuche nicht in China entstanden sei, sondern eingeschleppt wurde.

Neben importierten tiefgefrorenen Lebensmitteln (was westliche Experten nahezu ausschließen) werden dabei vor allem zwei Länder als mögliche Virus-Quellen genannt: Indien und Italien. Chinesische Forscher reichten laut dem britischen Guardian sogar eine entsprechende Studie für eine Publikation in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift Lancet ein. Westliche Experten wie Michael Ryan, Direktor der Notfall-Programme der Weltgesundheitsorganisation WHO, weist derartige Theorien als "hoch spekulativ" zurück.

Grundlage für den Verdacht gegen Italien dürften jüngste Berichte sein, wonach SARS-CoV-2 bereits im Herbst 2019 im Land zirkuliert sei. In Gewebeproben wurden im Rahmen einer Studie tatsächlich Antikörper gegen Coronaviren gefunden - was ein Virologe gegenüber dem Guardian auf eine Kreuzreaktion mit anderen, bereits länger bekannten Coronaviren zurückführt.