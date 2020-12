Wer hat’s erfunden? Kimchi-Krieg zwischen Südkorea und China

Kimchi? Gehört wohl eindeutig zu Korea, oder?

Social-Media-Nutzer in Asien sind über diese Frage nun in Streit entbrannt. Ausgangspunkt war ein Zertifikat der International Organisation for Standardisation für ein Kimchi-Produkt aus China. Chinesische Staatsmedien hatten diese Prämierung als Beweis dafür angeführt, dass China führend in der internationalen Kimchi-Industrie sei – was halb Südkorea in Rage versetzte.

„Das ist völliger Unsinn! Diese Diebe stehlen unsere Kultur!“ zitiert der britische Guardian einen der vielen Kommentare im Netz. Eine andere Stimme: „Die Chinesen behaupten, Kimchi gehört ihnen, und sie hätten den internationalen Standard dafür gesetzt. Das ist absurd!“